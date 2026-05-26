Kılıçdaroğlu\'nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı

26.05.2026 00:31
Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran'da toplayacağı kritik Parti Meclisi öncesi siyaset kulisleri hareketlendi. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun yeni Merkez Yürütme Kurulu’nda yer alması beklenen isimler dile getirilmeye başlandı. Kulis bilgilerine göre oluşturulan "A Takımı" listesinde Akif Hamza Çebi, Faik Öztrak, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu ve Berhan Şimşek gibi tecrübeli isimler öne çıkıyor.

Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran'da toplayacağı kritik Parti Meclisi (PM) öncesinde siyaset kulisleri hareketlendi. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun yeni Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alması beklenen isimleri paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısının ardından yeni "A Takımı"nı resmi olarak belirlemesi bekleniyor.

PARTİ MECLİSİ ÖNCESİ KRİTİK TASLAK LİSTE

Parti Meclisi’ndeki mevcut güç dengelerine dikkat çeken Sinan Burhan, "Parti Meclisi’nde Özgür Özel'i destekleyenler var, Kemal Bey'i destekleyenler var ve bunların içerisinde bir taslak liste olarak bana gelen kulis bilgisini ben size paylaşayım" diyerek Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alması beklenen şu isimleri sıraladı:

Akif Hamza Çebi

Faik Öztrak

Orhan Sarıbal

Yıldırım Kaya

Müslim Sarı

Bülent Kuşoğlu

Mehmet Tüm

Berhan Şimşek

