Aksaray\'da Borç Tartışması Kavgaya Dönüştü

AKSARAY'da borç-alacak yüzenden çıkan kavgada Mustafa G. (39) bacağından bıçaklandı, kardeşi Mehmet G. (28) ise darbedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Mustafa ve Mehmet G. kardeşler, borç-alacak yüzünden Mehmet D. (28) ve Mustafa G. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet D. bıçakla iki kardeşten Mustafa G.'yi bacağından bıçakladı, Mehmet G.'yi ise darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan Mehmet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.