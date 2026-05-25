Bozkurt'ta Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bozkurt'ta Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

25.05.2026 01:01
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü kurtarılamadı.

Kaza, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Alikurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli – Afyon karayolunda seyir halinde olan Kerem Can (52) idaresindeki 03 NG 677 plakalı SUV araç, Alikurt Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı lüks araç, bariyerlere saplanarak durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Kere Can, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

