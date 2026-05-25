Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız\'dan manidar paylaşım
25.05.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP için verilen mutlak butlan kararının yanlış olduğunu savunduğu paylaşımını silen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan yeni paylaşım geldi. Yıldız, "MHP insanlığın tüm zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak mimarını da Türk Milleti yapmak isteyenlerin buluşma merkezidir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik eleştirel paylaşımını silmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda somut hukuki tartışmalara değinmeyerek, partisinin adalet anlayışına ve misyonuna vurgu yaptı.

FETİ YILDIZ'DAN "ADALET VURGUSU"

Yıldız mesajında, MHP’nin adaleti yeryüzüne hakim kılmak ve bu ideali Türk milletinin öncülüğünde gerçekleştirmek isteyenlerin buluşma noktası olduğunu belirtti. Siyasi kulislerde, Yıldız’ın ilk paylaşımını silerek bu tarz felsefi bir açıklama yapması, güncel polemiklerden uzaklaşma stratejisi olarak yorumlandı.

Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

"MHP, ADALETİ YERYÜZÜNE HAKİM KILMAK MİMARINI TÜRK MİLLETİ YAPMAK İSTEYENLERİN BULUŞMA MERKEZİDİR"

Yıldız şunları söyledi: "Milliyetçi Hareket Partisi, olağanüstü bir tecrübenin, milli bir birikimin, imrenilecek bir disiplinin merkezidir. Binlerce yıllık tarihi-kültürel bir mirasa, 200 yıllık düşünsel bir geçmişe, 57 yıllık yiğit bir mücadele geleneğine sahiptir. İnsanlığın tüm zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak mimarını da Türk Milleti yapmak isteyenlerin buluşma merkezidir."

Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI GENEL KURUL SEÇİMİNE KADARDIR"

Öte yandan Yıldız mutlak butlan kararına itiraz ettiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "2820 sayıl Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir."

Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

2820 SAYILI KANUN'UN İLGİLİ HÜKMÜ NE DİYOR?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında, siyasi partilerin büyük kongreleri ile il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimler ve bu seçimlere ilişkin itirazların seçim kurullarınca incelenip karara bağlanacağı düzenleniyor. Söz konusu fıkra şöyle:

HAKİM 1-2 AYDAN FAZLA SÜRE OLMAMAK KAYDIYSA SEÇİMLERİN YENİLENECEĞİ TARİHİ TESPİT EDER

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."

Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu, Feti Yıldız, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Feti Yıldız Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
EuroLeague’de şampiyon Olympiakos EuroLeague'de şampiyon Olympiakos
Aziz Yıldırım’ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı
Söz kesildi Beşiktaş’ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

20:29
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber
Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
19:49
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
19:05
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 20:39:02. #7.12#
SON DAKİKA: Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.