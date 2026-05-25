Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

25.05.2026 20:29
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Andrew Robertson'ın yeni takımı belli oluyor. Liverpool'a veda eden İskoç yıldızın Tottenham ile 2 yıllığına anlaştığı belirtildi.

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu iddia edilen İskoç sol bek Andrew Robertson'dan kötü haber geldi. Liverpool ile yollarını ayıran deneyimli savunmacı Premier Lig'de kalıyor. 

TOTTENHAM İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Premier Lig ekibi Tottenham, 32 yaşındaki Robertson ile el sıkıştı. Londra temsilcisinin, yıldız oyuncu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı ve transferin kısa bir süre içinde duyurulacağı belirtildi. Küme düşme korkusu yaşayan Tottenham, ligin son haftasında Everton'ı 1-0 yenerek Premier Lig'de kalmayı başarmıştı ve yeni sezonun ilk önemli hamlesini savunmaya yapmış oldu.

GÖZ KAMAŞTIRAN KARİYER

Liverpool formasıyla son maçına Brentford karşısında çıkan ve taraftarlara veda eden Andrew Robertson, Merseyside ekibinde çok önemli başarılara imza attı. İngiliz deviyle 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma başarısı gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool forması altında istikrarlı bir görüntü çizen İskoç sol bek, 36 resmi maçta görev alarak yaklaşık 2000 dakika sahada kaldı. Robertson, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

