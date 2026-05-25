Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Özel’in Meclis’te Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair basın bülteninde, kendisi için "Cumhuriyet Halk Partisi lideri" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

TBMM'deki makam odasında bulunan "CHP Genel Başkanı" tabelasının mahkeme kararı doğrultusunda "Grup Başkanı" olarak değiştirilmesinin ardından, Özgür Özel’den yeni bir hamle geldi.

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin ardından genel merkezden ayrılan Özel, beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Meclis'e doğru hareket etti.

ÖZEL: SÜRECİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

TBMM’ye gelen Özgür Özel, bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DEM Parti heyetini kabul edeceklerini belirten Özel, grup başkanvekilleri ve MYK üyeleriyle toplantı yapacaklarını söyledi.

“GENEL MERKEZ’DE KALMA PLANIMIZ VARDI”

Özel ayrıca il başkanları ve belediye başkanlarıyla görüşeceğini ifade ederek, bayram programını henüz netleştirmediklerini söyledi. Özel, “Bayram süresince Genel Merkez’de kalma gibi bir planımız vardı. Şimdi onu konuşacağız” dedi.