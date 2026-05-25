Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
25.05.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis'teki makam odasına asılan "CHP Genel Başkanı" tabelası, mahkemenin mutlak butlan kararını TBMM Başkanlığına gönderilmesi sonrası "Grup Başkanı" şeklinde değiştirilen Özgür Özel'den yeni hamle geldi. Özel'in EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile TBMM'deki görüşmesine ilişkin geçilen basın bülteninde "Cumhuriyet Halk Partisi lideri" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

TBMM'deki makam odasında bulunan "CHP Genel Başkanı" tabelasının mahkeme kararı doğrultusunda "Grup Başkanı" olarak değiştirilmesinin ardından, Özgür Özel’den yeni bir hamle geldi.

BASIN BÜLTENİNDE "CHP LİDERİ" OLARAK YAZILDI

Özel’in Meclis’te Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair basın bülteninde, kendisi için "Cumhuriyet Halk Partisi lideri" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin ardından genel merkezden ayrılan Özel, beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Meclis'e doğru hareket etti.

ÖZEL: SÜRECİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

TBMM’ye gelen Özgür Özel, bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DEM Parti heyetini kabul edeceklerini belirten Özel, grup başkanvekilleri ve MYK üyeleriyle toplantı yapacaklarını söyledi.

“GENEL MERKEZ’DE KALMA PLANIMIZ VARDI”

Özel ayrıca il başkanları ve belediye başkanlarıyla görüşeceğini ifade ederek, bayram programını henüz netleştirmediklerini söyledi. Özel, “Bayram süresince Genel Merkez’de kalma gibi bir planımız vardı. Şimdi onu konuşacağız” dedi.

Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Abart 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti
Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:35
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:35:40. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.