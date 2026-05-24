CHP'de Kılıçdaroğlu İçin Disiplin İhbarı
CHP'de Kılıçdaroğlu İçin Disiplin İhbarı

24.05.2026 20:26
CHP Ayvalık İlçe Başkanı, Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması talep etti.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla mutlak butlan süreci sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

Başvuruda CHP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği'nin tüm parti üyeleri ve organları için bağlayıcı olduğu vurgulanarak, hiçbir makamın parti tüzüğü ve disiplin hükümlerinin üzerinde olmadığı belirtildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, tüzük hükümlerinin fiilen uygulanmaması, kamuoyu önünde partiyi yıpratıcı açıklamalar ve parti ilkeleriyle örtüşmeyen kararlar nedeniyle disiplin hukuku açısından incelenmesi gerektiği ifade edildi. Şalmanlı'nın başvurusunda, "Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır" denilerek, CHP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma açılması ve eylemlerin niteliğine göre gerekli disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

Avukatı Muharrem Saygı ile birlikte açıklamalarda bulunan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, "Partimizin genel başkanıyla partimize yapılan bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Partimiz içinde bölücülüğe neden olduğu için de 'mutlak butlan' seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu disiplin kuruluna da şikayet ediyoruz" dedi.

Dilekçe Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

