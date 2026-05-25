Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Jose Mourinho için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid’in, Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istemesi halinde Benfica’ya yüksek bir tazminat ödemek zorunda kalabileceği öne sürüldü.

SERBEST KALMA MADDESİ KRİZİ

Portekiz basınından Record’un haberine göre Real Madrid, Jose Mourinho’nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi süresini kaçırdı. Bu nedenle İspanyol devinin teknik adam transferinde zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

15 MİLYON EURO DETAYI

Haberde Real Madrid’in Mourinho’yu göreve getirmek istemesi halinde Benfica’ya yaklaşık 15 milyon euro ödeme yapmak zorunda kalabileceği ifade edildi. Bu rakamın teknik direktör transferleri için oldukça yüksek olduğu yorumları yapıldı.

REAL MADRID’DE MOURINHO SESLERİ

İspanyol devinde teknik direktör belirsizliği sürerken Jose Mourinho’nun yeniden gündeme geldiği öne sürüldü. Portekizli teknik adam daha önce de Real Madrid’i çalıştırmıştı.

BENFICA CEPHESİ RAHAT

Serbest kalma maddesi süresinin dolmasının ardından Benfica yönetiminin elinin güçlendiği aktarıldı. Portekiz ekibinin Mourinho konusunda geri adım atmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE REAL MADRID’İ ÇALIŞTIRDI

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’de görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam bu süreçte La Liga şampiyonluğu da yaşamıştı.