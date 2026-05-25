TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün kararın tebliğ edilmesiyle CHP Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra, "Makam odasını meraklısına bıraktık. Bundan sonra yeni makam odamız TBMM'deki grup odamızdır" açıklamasında bulundu. Özel'in Meclis'teki ilk ziyaretçileri DEM Parti heyeti oldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve parti heyeti, TBMM'deki makam odasında Özgür Özel ile görüştü.

"İLK GRUP TOPLANTIMIZI DÜN AKŞAM YAPTIK"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'te genel başkan, grup yönetim kurulu odamız; partimizin genel merkezi olarak işlem görüyor. Bugün ilk mesai günümüze başladık. Dün akşam saatlerinde ilk grup toplantımızı milletvekillerimizle yaptık. İlk ziyaretimizi aldık. Bu danışma ziyareti bizim açımızdan da çok kıymetli, teşekkür ediyorum."

"GÖRÜNTÜLER TEK KELİMEYLE UTANÇ VERİCİ VE KABUL EDİLEMEZ"

Özel'in ardından konuşan Bakırhan ise şunları söyledi:

"Mutlak butlan kararıyla Türkiye'de demokrasi bir kez daha siyasi krizle karşı karşıyadır. Mutlak butlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilemezdir. Ana muhalefet partisine biber gazlı, tazyikli su ve plastik mermilerle gidilmesi demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. Bu saldırıyı açıkça kınıyoruz.

Türkiye halkları bu tip dönemlerde her zaman demokrasiden yana tavır koymuştur. Siyasete yapılan hiçbir müdahaleye Türkiye halkları bu zamana kadar rıza göstermedi. Demokrasi bizi bir arada tutacak en güçlü ilkedir. Yaşadığımız siyasi krizlerin temelinde demokratik siyaset eksikliği yatmaktadır. Buradan çıkışın tek yolu bu rejimin hukukla kuşanması ve demokratikleşmesidir. Hukuk güvence olmaktan çıktıkça hiçbirimiz kendimizi güvenli bir siyasi zeminde bulamayacağız."

UNVANI DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan; Özel’in TBMM’deki makam odasında yer alan unvan değiştirildi. Odanın girişine “Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı” yazılı tabela asıldı.

TBMM’YE YAZI GÖNDERİLDİ

Değişikliğin, mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığına gönderilmesi sonrası yapıldığı öğrenildi.