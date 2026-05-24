ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor

24.05.2026 18:14
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, nükleer silahı kesin olarak engelleyecek anlaşma için "Zaman lehimize, acele etmeyin" mesajı verdi. Trump’ın bu açıklamalarının ardından Hindistan’da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da son 48 saatte Körfez ortaklarıyla önemli bir taslak çerçeve üzerinde ilerlediklerini ve önümüzdeki birkaç saat içinde Hürmüz Boğazı'nın açılması dahil dünyaya iyi haberler gelebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak görüşmelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran’ın nükleer silaha sahip olmasını kesin olarak engelleyecek bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Temsilcilerine "acele etmeme" talimatı verdiğini söyleyen ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim. Her iki taraf da acele etmemeli ve işi doğru yapmalıdır. Hata yapılmamalıdır."

UZLAŞMA SAĞLANANA KADAR DENİZ ABLUKASI DEVAM EDECEK 

Trump ayrıca, nihai bir uzlaşı sağlanana kadar ABD’nin İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasının kesintisiz devam edeceğinin altını çizdi. İlişkilerin artık "daha profesyonel ve verimli" yürüdüğünü kaydeden Trump, Orta Doğu ülkelerine teşekkür ederek, İran'ın gelecekte Abraham Anlaşmaları'na bile katılabileceği imasında bulundu. Trump, dün yaptığı açıklamada da anlaşmanın büyük oranda şekillendiğini ve son detayların tartışıldığını duyurmuştu.

BAKAN RUBİO: ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ SAATTE İYİ HABERLER GELEBİLİR 

Başkan Trump'ın bu iyimser ancak temkinli açıklamalarının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin kritik detaylar paylaştı. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rubio, Körfez bölgesindeki ortaklarla son 48 saat içinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

Rubio, üzerinde çalışılan taslak çerçeveye dair şu bilgileri verdi:

"Eğer başarılı olursa, bu çerçeve bize yalnızca Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti olmaksızın tamamen açılmasını sağlamayacak, aynı zamanda geçmişte İran'ın nükleer silah hedeflerinin temelini oluşturan bazı kilit unsurları da ele alacak. Önümüzdeki birkaç saat içinde dünyanın bazı iyi haberler alması ihtimali olduğunu düşünüyorum."

"DONALD TRUMP BAŞKAN OLDUĞU SÜRECE NÜKLEER SİLAH ALAMAZLAR"

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir su yolu olduğunu ve İran'a ait olmadığını hatırlatan Rubio, ticari gemilerin tehdit edilmesinin yasa dışı olduğunu vurguladı. Sorunun askeri yöntemler yerine Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik yollarla çözülmesini tercih ettiklerini söyleyen Rubio, "Donald Trump ABD Başkanı olduğu sürece, asla nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bu mesele şu ya da bu şekilde çözülecek" dedi.

"DESTANSI ÖFKLE OPERASYONU HEDEFLERİNE ULAŞTI

ABD'nin operasyon takvimine ve sivil altyapılara zarar verildiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Rubio, "Destansı Öfke Operasyonu" (Operation Epic Fury) kapsamında belirlenen askeri hedeflerin tamamına ulaşıldığını savundu. Rubio, "İran'ın donanmasını yok edecektik ve bunu yaptık. Balistik füze kabiliyetlerini ve savunma sanayii altyapılarını ciddi ölçüde azalttık" diyerek, İran'ı dünyada terörü en çok destekleyen ülke olmakla ve uluslararası suları mayınlamakla suçladı.

Kaynak: AA

