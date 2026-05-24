İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı - Son Dakika
İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı

24.05.2026 18:47
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan ile Fenerbahçeli futbolcu Ederson, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın Aston Villa'ya karşı oynadığı veda maçında eski hocasını yalnız bırakmadı. İki eski takım arkadaşı, mücadeleyi tribünden takip etti.

Galatasaray’ın yıldız ismi İlkay Gündoğan ile Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü başarılı file bekçisi Ederson, eski teknik direktörleri Pep Guardiola’nın Aston Villa’ya karşı çıktığı veda maçında tribündeki yerlerini aldı.

GUARDIOLA'YI YALNIZ BIRAKMADILAR

Manchester City’de uzun yıllar birlikte çalışan ve Pep Guardiola yönetiminde kazanılmadık kupa bırakmayan İlkay Gündoğan ve Ederson, eski hocalarını bu tarihi günde yalnız bırakmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren eski takım arkadaşları, bu kez Guardiola için bir araya geldi.

ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİLER

İngiliz futboluna damga vuran Pep Guardiola’nın Aston Villa karşısındaki veda mücadelesini tribünden büyük bir dikkatle takip eden İlkay ve Ederson, maç öncesinde samimi görüntüleriyle dikkat çekti. Türkiye’deki şampiyonluk yarışının stresi ve rekabetini bir kenara bırakan iki yıldız, City formasıyla yaşadıkları anıları yad etti. 

18:24
17:51
17:33
17:07
17:04
16:39
