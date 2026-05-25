Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık\'a ilk turda veda etti

25.05.2026 14:17
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık (Roland Garros) ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 yenilerek elendi.

İLK TURDA VEDA ETTİ

Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen organizasyonda ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez, bu sene 130. kez düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Kaynak: AA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
