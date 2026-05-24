CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından parti içindeki hareketlilik tırmanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Genel Merkez önünde gerginliğin sürdüğü saatlerde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bugün parti genel merkezine gitmeyeceğini belirten Polat, parti içinde kapsamlı bir disiplin sürecinin başlayacağının sinyalini verdi.

"DİSİPLİNE SEVK EDİLECEKLER VAR"

Mahir Polat, kurultay sürecinde ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulunan isimlerin hedefte olduğunu söyledi. Polat, "Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir" diyerek,taviz verilmeyeceğini ve partiden ihraç süreçlerinin işletileceğini açıkça ifade etti.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel ile önceki gün yaptığı görüşmede kurultayın toplanabilmesi için dikkat çeken bir şart öne sürdüğü iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN 4 VEKİL ŞARTI

Kılıçdaroğlu’nun, Özel’e yakınlığıyla bilinen 4 milletvekilinin partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istediği öne sürüldü.

İddiaya göre söz konusu isimler CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN “HAYIR” YANITI

Özgür Özel’in ise Kılıçdaroğlu’nun talebine olumlu yaklaşmadığı belirtildi. Nefes gazetesindeki habere göre; görüşmede Özel’in, söz konusu isteğe “hayır” yanıtı verdiği iddia edildi.

“KURULTAY İÇİN ÖN ŞART” İDDİASI

Kılıçdaroğlu cephesinden aktarılan bilgilere göre, CHP’nin erken tarihte kurultaya gidebilmesi için bu isimlerin partiden uzaklaştırılması ön şart olarak gündeme getirildi.

Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekilleri ise Özgür Özel’in grup başkanı olması nedeniyle gerekli adımları atabilecek yetkiye sahip olduğunu savundu.

DİSİPLİN KURULU ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, söz konusu milletvekillerinin disiplin kuruluna sevk edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı parti kaynakları, ihraç sürecinin başlatılmasının kurultay süreci açısından kritik olduğunu öne sürdü.

"MUTLAK BUTLAN" KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmedildi.

Daire, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.



