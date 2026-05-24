CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi ve tahliye geriliminin ardından Özgür Çelik’ten sokak çağrısı geldi. Parti içindeki liderlik krizinin sokağa taşınacağının sinyalini veren Çelik, İstanbulluları eş zamanlı eylemlere davet etti.
"CHP Halktır, Halkın Dediği Olur" sloganıyla paylaşılan çağrıda, halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkma vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen basın açıklaması ve oturma eylemlerinin, İstanbul’un üç farklı seçim bölgesinde şu noktalarda gerçekleştirileceği duyuruldu:
1. Bölge: Kadıköy - Boğa Heykeli
2. Bölge: Beyoğlu - Şişhane Metrosu
3. Bölge: Bahçelievler - CHP İlçe Başkanlığı
Eylemlerin bugün (24 Mayıs Pazar) saat 19:00’da eş zamanlı olarak başlayacağı belirtilirken, genel merkezde yaşanan arbedenin ardından İstanbul meydanlarında nasıl bir hareketlilik yaşanacağı merak konusu oldu.
