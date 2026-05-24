CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti

CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
24.05.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel'e en yakın isimlerden biri olan Özgür Çelik, genel merkezdeki polis müdahalesi ve tahliye geriliminin ardından İstanbulluları meydanlara çağırdı. "CHP Halktır, Halkın Dediği Olur" sloganıyla yapılan açıklamada; halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkmak amacıyla bugün saat 19.00'da Kadıköy Boğa Heykeli, Beyoğlu Şişhane Metrosu ve Bahçelievler İlçe Başkanlığı önünde eş zamanlı oturma eylemleri ile basın açıklamaları gerçekleştirileceği duyuruldu.

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi ve tahliye geriliminin ardından Özgür Çelik’ten sokak çağrısı geldi. Parti içindeki liderlik krizinin sokağa taşınacağının sinyalini veren Çelik, İstanbulluları eş zamanlı eylemlere davet etti.

TOPLANMA NOKTALARI: KADIKÖY, BEYOĞLU, BAHÇELİEVLER 

"CHP Halktır, Halkın Dediği Olur" sloganıyla paylaşılan çağrıda, halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkma vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen basın açıklaması ve oturma eylemlerinin, İstanbul’un üç farklı seçim bölgesinde şu noktalarda gerçekleştirileceği duyuruldu:

1. Bölge: Kadıköy - Boğa Heykeli

2. Bölge: Beyoğlu - Şişhane Metrosu

3. Bölge: Bahçelievler - CHP İlçe Başkanlığı

Eylemlerin bugün (24 Mayıs Pazar) saat 19:00’da eş zamanlı olarak başlayacağı belirtilirken, genel merkezde yaşanan arbedenin ardından İstanbul meydanlarında nasıl bir hareketlilik yaşanacağı merak konusu oldu.

Özgür Çelik, Özgür Özel, İstanbul, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Kadıköydekine tüm mahalle katılıyoruz. 0 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Zıplama tayfası hazır bekliyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 19:15:41. #7.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.