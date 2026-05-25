Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

CHP’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından parti içindeki güç mücadelesi yeni iddialarla daha da sertleşirken, gazeteci Barış Yarkadaş’ın TV100 canlı yayınındaki açıklamaları gündeme damga vurdu.

“KILIÇDAROĞLU 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN GÖREVE BAŞLAYACAK”

Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde parti çalışmalarına başlayacağını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “1 Haziran’dan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu göreve başlayacak. İlk işi de Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan TBMM’de azlettirmek olacak. Çünkü böyle bir saçmalık olmaz.”

Özgür Özel’in TBMM’de grup başkanı olarak devam etmesinin mümkün olmadığını savunan Yarkadaş, “Siz, partinin bir genel başkanı varken bir eş genel başkan gibi ya da ikinci genel başkan gibi kendi kendinize programlar yapamazsınız. Genel başkanın makam odasını kullanamazsınız. Kendi kendinize il örgütlerine, ilçe örgütlerine talimat veremezsiniz” dedi.

“BUNDAN SONRA SİYASETİ SOKAKTA YAPACAĞIZ”

Canlı yayında dikkat çeken başka bir iddia daha dile getirildi. Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nden ayrıldıktan sonra TBMM’de kendisine destek veren milletvekilleriyle bir araya geldiği öne sürüldü.

Programda aktarılan iddiaya göre Özel, milletvekillerine şu ifadeleri kullandı: “Bizim paramız yok, otobüsümüz yok, kürsümüz de yok. Bundan sonra siyaseti sokaklarda yapacağız.”

Açıklamaların devamında ise şu değerlendirme yapıldı: “Şimdi bu ne demek? Benim elimde aslında bir parti yok. Hiçbir imkân da yok, diyor. Bundan sonra Özgür Özel, CHP’nin Manisa Milletvekili olarak çıkar, partisi için, genel başkanının başarısı için, Kemal Bey’in başarısı için tabii ki sokaklarda dolaşır, çalışma yapar, partisine oy ister. Bunlar gayet doğaldır.”

TBMM’DE TABELA DEĞİŞTİ

Mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğuna dair yazının TBMM Başkanlığı’na gönderilmesi sonrası, Özgür Özel’in Meclis’teki makam odasının tabelası da değiştirilmişti. Odanın girişine “Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı” yazısı asılmıştı.

Özel ise yaptığı açıklamada, “Toplumsal baskıyı artıracağız. İmza toplayacağız, Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağıracağız” demiş, “Esas işimiz sokakta” ifadelerini kullanmıştı.

Avukat Onur Üregen.

İHRAÇ VE DİSİPLİN İDDİALARI GÜNDEMDE

CHP’deki kriz sadece liderlik tartışmalarıyla sınırlı kalmadı. Kurultay davasında delegelerin avukatı olan Onur Üregen’in, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek süreçle ilgili bilgilendirme yaptığı açıklanırken, bazı milletvekilleriyle ilgili ihraç çalışması yapılacağı yönündeki sözleri dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da, “Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey’e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir” açıklamasıyla tartışmaları daha da alevlendirmişti.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

4 VEKİL İDDİASI

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel ile yaptığı görüşmede kurultayın toplanabilmesi için dikkat çeken bir şart öne sürdüğü de iddialar arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun, Özel’e yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istediği öne sürüldü. Nefes gazetesinde yer alan habere göre Özgür Özel’in ise bu talebe “hayır” yanıtı verdiği iddia edildi.