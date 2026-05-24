Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın

CHP'de Özgür Özel ve beraberindeki ekibin binadan ayrılarak TMM'ye doğru yürüyüşe geçmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen kalabalık bir grup CHP Genel Merkezi’ne girmeye başladı. Bu sırada binada karşılaşan iki taraf arasında tansiyon yükseldi ve sert tartışmalar yaşandı.
Karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu gerginlikte, Özgür Özel’i destekleyen bir partili, "Sizde utanma yok mu? Burayı nasıl bu hale getirdiniz?" diyerek genel merkezdeki duruma tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu destekçisi bir diğer partili ise bu sözlere, "Özgür’ü ara sana anlatsın, onlar yaptı burayı" şeklinde yanıt vererek yaşanan kaosun sorumlusu olarak değişim kanadını işaret etti.
