DEM Parti İmralı heyeti Öcalan ile görüştü

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

GÖRÜŞME TAMAMLANDI

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamladı.

Adadan dönen İmralı heyetinin daha sonra açıklama yapacağı belirtildi.

“UMUDA SARILARAK BAYRAMA GİDİYORUZ"

Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan dün yaptığı açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti, pazar günü Öcalan'la görüşmeyi planlıyor. Bu havada da olsa bu koşullarda da olsa umuda sarılarak bayrama gidiyoruz" dedi.

Heyet, İmralı Adası’na son ziyaretini 16 Şubat'ta yapmıştı.