8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış

24.05.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Dünya Burada” mottosuyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, dört günlük yoğun programın ardından 1,5 milyon ziyaretçiyi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda buluşturarak sona erdi. Geleneksel sporlar, kültürel miras, sahne performansları, dünya mutfakları ve aile etkinliklerinin aynı alanda bir araya geldiği festival; final gününde gerçekleştirilen atlı spor gösterileri, geleneksel güreşler, çocuk etkinlikleri ve Ay Yola konseriyle kapanış yaptı.

İstanbul Atatürk Havalimanı, bu yıl 8’incisi düzenlenen Etno spor Kültür Festivali’ne ev sahipliği yaptı. “Dünya Burada” mottosuyla gerçekleştirilen festival, dört gün boyunca geleneksel sporları, kültürel mirası, sanat etkinliklerini ve dünya mutfaklarını aynı meydanda buluştururken, toplam 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak tamamlandı. Festivalin final günü atlı spor gösterileri, geleneksel güreşler, çocuk etkinlikleri ve Ay Yola konseriyle sona erdi.

FİNAL GÜNÜNDE GELENEKSEL SPORLAR VE AY YOLA KONSERİ ÖNE ÇIKTI

Etnospor Kültür Festivali’nin final günü, festival alanındaki çocuk şenlikleri, etnopark aktiviteleri ve kültür alanlarının açılmasıyla başladı. Gün boyunca Audaryspak, atlı okçuluk, Tenge Ilu, Kökbörü, Kuşbegilik, Tazy Dogs Shows, Atlı Cirit, Ripka, Lapta ve Tskhenburti gösterileri ziyaretçilerle buluştu. Atlı sporlar alanında geleneksel gösteriler büyük ilgi görürken, final programının akşam bölümünde Ay Yola konseriyle kapanış coşkusu yaşandı.

Festivalin kapanış törenine İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Törende festivale katılan sporculara ve sanatçılara plaket ve madalya takdim edildi.

DÖRT GÜN BOYUNCA DÜNYA KÜLTÜRLERİ İSTANBUL’DA BULUŞTU

21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde atlı spor gösterileri, okçuluk aktiviteleri, binicilik alanı, güreş sahası, Dayanışma Obası, kültür tanıtım çadırları, Etnospor Müzesi, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları, Etnopark aktiviteleri, evrensel tatlar ve dünya kahveleri ziyaretçilere açık oldu.

Festival, ailelerin çocuklarıyla birlikte geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri yakından tanıdığı büyük bir buluşmaya dönüştü.

8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış

İLK KEZ YER ALAN SPORLAR İLGİ GÖRDÜ

Bu yıl festivalde Ripka, Lapta, Zorkhana ve Tavreli gibi geleneksel sporlar da ziyaretçilerle buluştu. Okçuluktan atlı sporlara, geleneksel güreşlerden strateji oyunlarına kadar birçok branşın yer aldığı festivalde farklı ülkelerin spor kültürleri İstanbul’da sergilendi. Türkmen Atları ise festivalin dikkat çeken performansları arasında yer aldı.

SAHNE PERFORMANSLARI FESTİVAL COŞKUSUNU TAŞIDI

Festival boyunca ana sahnede ve farklı etkinlik alanlarında müzik grupları, halk dansları ekipleri, sokak gösterileri ve kültürel performanslar ziyaretçilerle buluştu. Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimash ve Ay Yola konserleri festivalin akşam programlarında öne çıkan etkinlikler arasında yer aldı.

Japonya’dan Nippon Taiko Grubu, Mısır’dan Tennure Sanatçısı Anas Aladas, Kazakistan’dan Jetisu Sazı ve Hassak Ethno Folk, Azerbaycan’dan Natiq Ritim Grubu, İspanya’dan Vigüela ve Kırgızistan’dan Salamat Sadykova gibi çok sayıda sanatçı ve topluluk festival sahnesine renk kattı.

DAYANIŞMA, LEZZET VE GELENEK AYNI MEYDANDA BULUŞTU

Festivalde kurulan Dayanışma Obası’nda sivil toplum kuruluşları sosyal farkındalık çalışmaları yürüttü. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Geleneksel el sanatları alanında zanaatkârlar eserlerini sergilerken, evrensel tatlar alanında farklı ülkelerin mutfak kültürleri ziyaretçilerle buluştu. Festival süresince Özbek pilavı ve aşure ikram edilirken; Azerbaycan, Meksika, Bangladeş, Gürcistan, Afganistan, Lübnan, Tanzanya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Filistin ve Bosna Hersek mutfaklarından lezzetler festival alanında yer aldı.

GELENEK GELECEK NESİLLERE TAŞINDI

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, 1,5 milyon kişilik katılımla geleneksel sporların ve kültürel mirasın geniş kitlelerle buluştuğu önemli bir organizasyon olarak tamamlandı. Çocukların oyunlarla, gençlerin sporlarla, ailelerin ise kültür, sanat ve lezzet alanlarıyla dahil olduğu festival; geleneksel değerlerin yalnızca sahnede değil, yaşayan bir deneyim olarak aktarılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Etnospor Kültür Festivali, Ay Yola konseriyle sona ererken, Atatürk Havalimanı dört gün boyunca dünyanın farklı renklerine ev sahipliği yaptı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Etnospor Kültür Festivali 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
Mahmut Uslu’dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu Amedspor yeni teknik direktörünü buldu
Balık avlarken sele kapılan 2 kişiden yeğen bulundu, amca ise kayıp Balık avlarken sele kapılan 2 kişiden yeğen bulundu, amca ise kayıp

19:03
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 19:46:10. #7.12#
SON DAKİKA: 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.