CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesiyle birlikte aralarında Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel’in de bulunduğu CHP’li milletvekillerinden oluşan heyet, Kılıçdaroğlu’nun konutuna gelerek, kendisi ile görüştü.
Kılıçdaroğlu ile görüşen isimlerden birisi de CHP PM Üyesi Müslim Sarı oldu. Sarı görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu bayramdan sonra Parti Meclisinden önce genel merkeze gelecektir, kendi makamına. Bu süreci şimdilik kendi ofisinden takip edecek." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam CHP Genel Merkezi’ne giderek açıklama yapacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Söz konusu iddialara Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez’den yanıt geldi. Sönmez yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir” ifadelerini kullandı.
