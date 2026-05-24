CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesiyle birlikte aralarında Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel’in de bulunduğu CHP’li milletvekillerinden oluşan heyet, Kılıçdaroğlu’nun konutuna gelerek, kendisi ile görüştü.

BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu ile görüşen isimlerden birisi de CHP PM Üyesi Müslim Sarı oldu. Sarı görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu bayramdan sonra Parti Meclisinden önce genel merkeze gelecektir, kendi makamına. Bu süreci şimdilik kendi ofisinden takip edecek." ifadelerini kullandı.

"BU AKŞAM GENEL MERKEZE GİDECEĞİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam CHP Genel Merkezi’ne giderek açıklama yapacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Söz konusu iddialara Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez’den yanıt geldi. Sönmez yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir” ifadelerini kullandı.