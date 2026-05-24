Hakan Çalhanoğlu\'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık

Galatasaray taraftarlarının uzun yıllardır hayalini kurduğu Hakan Çalhanoğlu transferi, bu kez gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU FEDAKARLIĞA HAZIR

Serie A devi Inter'in formasını giyen 32 yaşındaki yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı olan sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır. Daha önce iki kez Galatasaray’a transferi gündeme gelip gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu, Cimbom'a imza atmak için bu sefer kararlı görünüyor.

5 MİLYON EURO'YA İKNA OLACAK

Hakan, Inter’deki 6.5 milyon Euro’luk maaşından önemli ölçüde vazgeçerek 5 milyon Euro seviyesine inmeyi kabul etmeye hazır.

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da TFF’nin yeni 10+4 yabancı kuralı sonrası kadroya yerli kalite katmak istiyor. Bu kapsamda deneyimli hocanın, Hakan Çalhanoğlu’na sıcak baktığı ve orta sahaya liderlik edecek bir isim olarak gördüğü öğrenildi.

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLAYACAK

Sarı-kırmızılılar, Inter’le 1 yıllık sözleşmesi bulunan Hakan için bonservis pazarlığına girişmeye hazırlanıyor. Galatasaray’ın milli yıldız için 10-12 milyon Euro bandında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Inter'in Hakan'dan beklentisinin 20 milyon Euro olduğu aktarıldı.