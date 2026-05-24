Hakan Çalhanoğlu\'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık

Galatasaray taraftarlarının uzun yıllardır hayalini kurduğu Hakan Çalhanoğlu transferi, bu kez gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı.
Serie A devi Inter'in formasını giyen 32 yaşındaki yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı olan sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır. Daha önce iki kez Galatasaray’a transferi gündeme gelip gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu, Cimbom'a imza atmak için bu sefer kararlı görünüyor.
Hakan, Inter’deki 6.5 milyon Euro’luk maaşından önemli ölçüde vazgeçerek 5 milyon Euro seviyesine inmeyi kabul etmeye hazır.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da TFF’nin yeni 10+4 yabancı kuralı sonrası kadroya yerli kalite katmak istiyor. Bu kapsamda deneyimli hocanın, Hakan Çalhanoğlu’na sıcak baktığı ve orta sahaya liderlik edecek bir isim olarak gördüğü öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, Inter’le 1 yıllık sözleşmesi bulunan Hakan için bonservis pazarlığına girişmeye hazırlanıyor. Galatasaray’ın milli yıldız için 10-12 milyon Euro bandında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Inter'in Hakan'dan beklentisinin 20 milyon Euro olduğu aktarıldı.
