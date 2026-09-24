Kastamonu Bozkurt\'ta selde yalnızca çatısı görünen 3 katlı binayı görenler şaşırıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 yıl önceki sel faciasında adeta toprağa gömülerek sadece çatısı dışarıda kalan

3 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yeri olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, onlarca bina zarar görmüş, 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kaybolmuştu. İlçe yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.

Sadece çatısı görünen bina dikkat çekiyor

İlçede büyük sel felaketinin yaşanmasına sebep olan Ezine Çayı kenarındaki bir ev ise selin izlerini taşıyor. Bayramgazi köyünde bulunan ve selde ayakta kalan 3 katlı bina, adeta toprağa gömüldü. Çaya yapılan tersip bendi sebebiyle alüvyonların birikmesinin ardından 3 katlı bina toprak altında kaldı. Sadece çatısı toprak üstünden kalan binayı görenler ise şaşırıyor. Vatandaşlar, sel felaketini hatırlatan binayı cep telefonlarıyla görüntülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, binanın bahçesinde bulunan kivi ağaçlarının da tamamen toprak altında kalarak yok olduğunu söyledi.

"Fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor"

Bozkurt ilçesinde ikamet eden Süleyman Yıldırım, "Buralar meraydı. Çocukluğumda buralarda hayvan otlatıyorduk. 2021 yılında gelen selde bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe, evin yeri sele kapıldı. Ev de toprak altında kaldı. Baraj yapıldıktan sonra sürüklenen topraklar, selle baraj dolarak evi de toprak altında bıraktı. Evin görüntüsü ilginç, buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Böyle bir selden esinti olarak kaldı" dedi.

Binanın üç katlı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Eski halini hatırladıkça üzülüyoruz. Karşıda da tarla vardı, evin yanında da tarla vardı. Artık girmeye bile korkuyoruz, bataklık gibi. Bu tek katlı bir bina gibi algılanmaması lazım. Burası altı dükkan gibi, üstünde iki daire olan üç katlı bir binaydı. Zonguldak'ta şehir hayatından bıkan Saadettin Toros isimli ağabeyimiz yaptı burayı. Kivi bahçeleri falan kurdu, çok güzel bir yerdi ama kısmet değilmiş. Fazla bir zaman geçiremeden sel geldi, onun da hevesini kuruttu" diye konuştu.

Bozkurt ilçesinde esnaflık yapan Muzaffer Demir ise, "Selde her şeyin suyun altında kaldığı gibi evimiz de suyun altında kaldı. Sadece çatısı görünüyor. Unutabileceğimiz bir gün değil. Bozkurt bir anda yok oldu. Evlerimiz, dükkanlarımız yıkıldı, selin altında kaldı, altyapımız çöktü. Devletimiz olmasaydı zaten biz yaşayamazdık. Bitmiş bir ilçeydi, ayağa kaldırdılar. Çok çalışmalar yaptılar. Şimdi eskisinden de güzel oldu" şeklinde konuştu.

İnsanların evi görmek için bölgeye geldiğini belirten Demir, "Ben bile az sonra burada fotoğraf çekeceğim. İnsanlar hatıra olarak buranın fotoğrafını çekiyorlar. Onlar da sel zamanını hatırlıyorlar" ifadelerini kullandı.