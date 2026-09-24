Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde migrene iyi geleceği düşüncesiyle bir güzellik merkezinde botoks yaptıran ikisi kardeş 3 kadın, bir süre sonra çeşitli sağlık sorunları yaşayarak hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan Cemile Ateş, solunum, konuşma ve yutkunma güçlüğü yaşadığını, sağ göz kapağında ise düşme meydana geldiğini söyledi.

BOTOKS SONRASI ŞİKAYETLER BAŞLADI

İddiaya göre Cemile Ateş (42), kız kardeşi Tuğba Ç. (40) ve arkadaşları H.A. (36), botoks yaptırmak için Tarsus'taki bir güzellik merkezine gitti.

Uygulamanın ardından 3 kadında solunum ve konuşma güçlüğü, yutkunma problemi, görme bozukluğu ve çift görme gibi şikayetlerin ortaya çıktığı öne sürüldü.

15 GÜN SONRA GÖZ KAPAĞI DÜŞTÜ

Cemile Ateş, uygulamadan yaklaşık 15 gün sonra sağ göz kapağında düşme meydana geldiğini belirterek, "Solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü yaşamaya başladım. Kız kardeşimde de görme bozukluğu, çift görme meydana geldi" dedi.

Rahatsızlanan 3 kadın önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

"BAŞKA HASTALARDADA BENZER ŞİKAYETLER VAR"

Ateş, aynı merkezde botoks yaptıran başka kişilerin de benzer sağlık sorunları yaşadığını ileri sürdü. Uygulamayı yapan kişiyle iletişime geçemediklerini belirten Ateş, jandarmaya verdiği ifadede sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.