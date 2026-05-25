AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

25.05.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik "Biz bu olayın bir yerinde değiliz. Çatışma CHP'lilerin kendi içinde. Son 2 günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır. Cumhurbaşkanımıza siyasi tehditte bulunana adım attırmayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi ve Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin konuşan Çelik, oldukça sert ifadeler kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Çelik'in açıklamalar şu şekilde; "Son tartışmaları yakınen takip ediyoruz. CHP merkezindeki tartışmaların bazı ayrıntılarına değineceğim. Bu çatışma, birilerinin kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmek üzere. 

"ÖZEL'E BU İFADELERİ AYNEN İADE EDİYORUZ"

Siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Fakat bunu aşan siyasi hakaret, hedef gösterme ve tehdit anlamına gelen bütün ifadeleri Özgür Özel'e ve bu ifadeleri kullanan kişilere aynen iade ediyoruz.

"YETERSİZLİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN AK PARTİ'Yİ HEDEF ALIYOR"

İş şantaj, tehdit, hakaret konulara gelirse siyasi eşkıyalığa asla müsade etmeyiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Birileri yalan siyaseti peşinde. Özel yetersizliğini gizlemek için AK Parti'yi hedef alıyor. 

"ÇATIŞMA CHP'LİLERİN KENDİ İÇİNDE"

Son 2 günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır. Cumhurbaşkanımıza siyasi tehditte bulunana adım attırmayız. Biz bu olayın bir yerinde değiliz. Çatışma CHP'lilerin kendi içinde.

Yargı vesayetine karşı çıkmak kadar, yargının kendi işini yapmasına karşı çıkmamakta önemlidir. Ne zaman bu deliller ortaya çıksa bu deliller neticesinde bir adım atılsa hemen bazı Cumhuriyet Halk Partililer çıkıp siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıyor diyorlar. 

"DEMOKRASİYİ TEHDİT EDEN OYUNLAR ORTAYA ÇIKMIŞ"

Hep beraber gördük ki burada siyasetin üzerinde yine anti siyaset diyeceğimiz Demokrasiyi tehdit eden oyunlar ortaya çıkmış. Bunu nereden öğreniyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapanlar hakkındaki iddiaları üzerinden öğreniyoruz.

"SİZİN YOLSUZLUKTAN SORUMLU BİR KOLUNUZ VAR"

Birde sık sık bir ifade kullanıyor sayın Özgür Özel 'Bizim karşı karşıya olduğumuz tablo AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor.' Tabi bu son derece standardı düşük bir tanımlama. Sayın Özgür Özel ve ekibine şunu söylemek gerek AK Parti'de yargı kolları yok. Ama sizin yönetiminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Yolsuzluktan sorumlu bir biriminiz var. Bütün bunlar önünüze geldiğinde siz bunlarla ilgili bir adım atmadınız. Atmadığınız gibi himaye ettiğinizi yine Cumhuriyet Halk Partililer söyledi."

Ömer Çelik, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Bu açıklama kamu zeka seviyesinin altında kalmış... 4 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Ne güzel dünya değil mi her şeyin tek sorumlusu olup hiç bir şey olmamış gibi davranmak. Ama haklılar koyun çok çünkü. 0 0 Yanıtla
  • zeki zeki:
    şeytan buzağının ipi gevşetiyor buzağı aç sağımdaki annesine koşar sağım yapan kadının sütünü döker kadın sinirlenir buzağıya tekme atar buzağı yuvarlanırken inek te kadına boynuz atar kadın ölür. Kayınbabası bakmış kadını ölmüş ineği öldürür, kocası gelmiş bir yerde ineği bir yerde karısı ölmüşler oda babasını öldürür,adam kahrından dayamış şakağına namluyu ve çekmiş tetiği.şeytan Şimdi insanlar bütün bu felaketi bana mal ederler. Ben ne yaptım ki; sadece buzağının ipini gevşettim o kadar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre
Manchester City’den Ederson’a büyük sürpriz Manchester City'den Ederson'a büyük sürpriz
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
Özgür Özel’in CHP Genel Merkezindeki fotoğrafı indirildi Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğrafı indirildi
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
Rakam dudak uçuklatıcı Salah’ın Fenerbahçe’den istediği maaş açıklandı Rakam dudak uçuklatıcı! Salah'ın Fenerbahçe'den istediği maaş açıklandı
Bakan Gürlek: Ceza infaz sistemimizi güçlendiriyoruz Bakan Gürlek: Ceza infaz sistemimizi güçlendiriyoruz
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez

14:04
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna bomba yanıt
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna bomba yanıt
13:27
Galatasaray’ın tavrı belli Benfica’dan Yunus Akgün için yeni hamle
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:39
Montella, Arda Güler kararını verdi
Montella, Arda Güler kararını verdi
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:16:47. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.