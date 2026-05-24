"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" adlı seçim şarkısıyla tanınan sanatçı Onur Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki safını netleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu döneminin sembol isimlerinden olan Akın, Özgür Özel’e tam destek verdiğini açıkladı.
Özgür Özel'in yanında olduğunu belirten sanatçı, "Meşru başkan Özgür Özel’dir. Sonuna kadar yanındayım" ifadelerini kullandı.
