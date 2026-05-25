Gazze\'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında görev aldığı belirtilen İsrail askerinin, ABD’nin Miami kentinde intihar ettiği bildirildi.

ARKADAŞININ ÖLÜMÜNDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haaretz gazetesinin haberine göre, 23 yaşındaki Alex Miller’in Haziran 2025’te Gazze’nin Han Yunus kentinde hayatını kaybeden bir arkadaşının ölümünden büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.

SOYKIRIM SALDIRILARINDA GÖREV ALDIĞI BELİRTİLDİ

Haberde, Miller’in daha önce işgal altındaki Batı Şeria’da yaralandığı, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden orduya katıldığı ve Gazze’deki saldırılarda görev aldığı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSUNDA İNTİHAR İDDİASI

İsrail basınında yer alan haberde, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana onlarca İsrail askerinin intihar ettiği öne sürüldü. İsrail ordusunun ise terhis sonrası gerçekleşen intiharları savaş kaynaklı ölüm olarak kabul etmediği belirtildi.