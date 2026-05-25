Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi sırasında yaşananlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Onlarca polisin sis bombalarıyla binaya girmesi ve "mutlak butlan" kararının iletilmesiyle Özgür Özel ve kurmayları binadan ayrılırken ortaya çıkan görüntüler yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

İMRALI'DA ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Dün İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'ın CHP Genel Merkezi'ne yönelik tahliye operasyonu konusundaki değerlendirmelerini bugün kamuoyuyla paylaştı.

ÖCALAN'DAN DEMOKRASİ VURGUSU

DEM Parti İmralı heyetinin aktardığına göre Öcalan, "Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Cumhuriyet Halk Partisine yönelik uygulamalar ve yaşanan gelişmeler, doğru işleyen bir demokrasinin ve demokratik siyasetin olmamasıyla ilgilidir.

"VAHİM BİR HATADIR"

İşleri bu noktaya getiren sebep budur; cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur. Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır" ifadelerini kullandı.