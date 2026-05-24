Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt

24.05.2026 15:11
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Milan forması giyen Rafael Leao transferiyle ilgili ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu belirterek, dezenformasyon yapan hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin resmi seçim kampanyası hesabından yapılan açıklamada, son günlerde gündeme gelen Rafael Leao transferiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

''MAKSADI BELLİ HESAPLAR''

Yapılan açıklamada, bir ajans tarafından servis edildiği öne sürülen haberin "maksadı belli hesaplar" tarafından aynı ifadelerle yayıldığı savunularak, söz konusu iddiaların tamamen yalan olduğu ifade edildi. Açıklamada, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan gündemin "kalitesiz bir operasyon çabası" olduğunu savunurken, dezenformasyon yaptığı belirtilen sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.

İşte açıklamanın tamamı:

"Dün gece Rafael Leao transfer çalışması hakkında bir ajans tarafından gönderilen ve maksadı belli olan hesaplar tarafından kelimesi dahi değiştirilmeden kullanılan sözde haber yalandır.

Fenerbahçe SK Başkan Adayı Sn. Hakan Safi, bugüne kadar temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi sürdürülmesi için çok net bir duruş sergilemiştir. Seçim kampanyası sürecinde de herkesten beklentisi budur.

Fenerbahçe'nin futbol planlaması hakkında açıklamalar 7 Haziran öncesinde yapılacak ve kongre üyelerinin sandığa kafaları rahat, hiçbir soru işareti olmadan gelmesi sağlanacaktır.

Bu kalitesiz operasyon çabasını Fenerbahçe kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında hukuki işlem başlatılacağını da siz kıymetli Fenerbahçelilerle paylaşmak isteriz. Kimsenin ucuz seçim stratejileriyle Fenerbahçelileri kandırmasına izin vermeyeceğiz."

