Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var

24.05.2026 15:23
Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyetleri durdurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde protestoların üçüncü gününde polis müdahale etti. Santralİstanbul Kampüsü’nde öğrenciler ve mezunlara biber gazıyla müdahale edilirken, gözaltılar ve yaralanmalar yaşandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla faaliyetleri durdurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenlerin başlattığı protestolar üçüncü gününe girdi. Santralİstanbul Kampüsü’nde nöbet tutan öğrenciler, üniversitenin kapatılmasına karşı eylemlerini sürdürdü.

22 Mayıs gecesi Resmî Gazete’de yayımlanan karar sonrası başlayan protestolar, bugün yaşanan gelişmelerle daha da büyüdü.

REKTÖRLÜKTEN “KAMPÜS KAPATILACAK” AÇIKLAMASI

Rektör Ege Yazgan’ın gece saatlerinde öğrencilerle görüşerek kampüse öğrenci ve akademisyen girişine izin verilmeyeceğini açıkladığı belirtildi. Kampüse erzak girişinin de engelleneceğinin duyurulmasının ardından öğrencilere Kurban Bayramı nedeniyle kampüsün kapatılacağına ilişkin mail gönderildiği ifade edildi. Bu kararın ardından öğrenciler bugün saat 14.00 için eylem çağrısı yaptı.

POLİS MÜDAHALESİYLE TANSİYON YÜKSELDİ

Öğrenci, mezun, akademisyen ve personellerin okul girişinde toplandığı sırada turnikelere kurulan barikatın kaldırılması için görüşmeler yapıldı. Ancak kapının açılmaması üzerine gerginlik arttı.

Polis ekipleri turnikelerden geçerek kampüs içerisine barikat kurdu. Kampüsün farklı noktalarında çevik kuvvet ekiplerinin konuşlandırıldığı aktarılırken, kapı önünde bekleyen kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi.

Yaşanan arbede sırasında bazı öğrencilerin gözaltına alındığı ve yaralanmaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

KAMPÜS İÇİNDEKİ ÖĞRENCİLER GIDA VE SUYA ULAŞAMIYOR

Gazete Oksijen'in haberine göre; kampüs içinde nöbetini sürdüren yaklaşık yüz öğrencinin bulunduğu belirtilirken, dışarıdan ulaştırılmak istenen su, ilaç ve paketli gıdalara özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği öne sürüldü.

Kapı önünde bekleyen mezunlar ve veliler, içerideki öğrencilere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya çalıştı.

ÖĞRENCİLERDEN YENİ TALEPLER

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, kampüsün boşaltılması ya da kapatılması yönündeki hiçbir kararı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Öğrenciler; Santralİstanbul çevresindeki polis gücünün kaldırılması, üniversite bileşenlerinin kampüse girişine izin verilmesi ve gıda-su ablukasının sona erdirilmesi taleplerini dile getirdi.

Akademisyenler ve öğrenciler ayrıca gerekli açıklamaların yapılmaması halinde derslerin ve kampüs yaşamının öğrenciler tarafından yeniden organize edileceğini duyurdu.

