CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim, fiziki çatışmaya dönüştü. Mahkemenin tahliye kararı sonrası CHP Genel Merkezi’ne giren polis ekipleri, barikatlar ve yangın tüpleriyle karşılaştı.
Polis ekipleri, CHP genel merkezinin otopark kapısını aşarak binaya ulaşırken CHP Milletvekili Mahmut Tanal, olan biten karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. "Demokrasinin içine ettiler" diyen Tanal, "Hani hukuk devleti? Hani Kemal Bey, genel başkanımızdı? Hani, hani, hani halkın umuduydu? AKP'nin umudu oldu Kemal Bey" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?