Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

25.05.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, iki santrfor transferi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Yıldırım, “Menajerlerle son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklarız” dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Tecrübeli isim transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“2 TANE SANTRFOR ALACAĞIZ”

Aziz Yıldırım, yeni sezon planlamasında önceliğin golcü transferi olduğunu söyledi. Yıldırım, “2 tane santrfor alacağız. 2 santrforun da isimleri belli. Onların kendileriyle, kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA GİDİYOR

Transfer görüşmeleri için yurt dışına çıkacağını açıklayan Aziz Yıldırım, oyuncu menajerleriyle yüz yüze görüşeceğini belirtti. Yıldırım, “Hatta ben yurt dışına gidiyorum. Menajerleri benimle buluşacaklar ve onlarla son konuşmaları yapacağız” dedi.

“SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAYABİLİRİZ”

Fenerbahçe Başkan Adayı, transferlerin seçim öncesi duyurulabileceğinin sinyalini verdi. Aziz Yıldırım, “İnşallah seçimden önce açıklarız” sözlerini kullandı.

“YILDIZ DEĞİL, TAKIM KURACAĞIZ”

Transfer politikasına da değinen Yıldırım, sadece yıldız isimlere odaklanmayacaklarını söyledi. “Çok yıldız oyuncu getirdik ama tek başına bir şey yapmıyor. Takım yapacağız” ifadelerini kullanan Yıldırım, dengeli bir kadro kurmak istediklerini belirtti.

5-6 TRANSFER PLANLANIYOR

Sarı-lacivertlilerin toplam transfer planını da açıklayan Aziz Yıldırım, “En fazla 5-6 transfer yapacağız” dedi. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre yeni isimlerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

HEDEF 20 HAZİRAN

Aziz Yıldırım, transfer sürecini sezon başlangıcına kadar tamamlamak istediklerini belirtti. Tecrübeli isim, “İlk hedef 20 Haziran sezon başlangıcına kadar bütün bunları çözmek” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Süper Lig’e yükselen son takım belli oluyor Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor
İsrail’de hafif uçak düştü: 2 ölü İsrail'de hafif uçak düştü: 2 ölü
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Ak Parti’nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:36
Hakan Safi’den Farioli bombası
Hakan Safi'den Farioli bombası
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
11:15
Türkiye’de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
11:10
Milyonları korkutan Kerem’den haber var
Milyonları korkutan Kerem'den haber var
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
11:21
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:23:49. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.