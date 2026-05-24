Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor
24.05.2026 15:31
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK, Konya'da karşı karşıya gelecek. Her iki takım da tarihinde ilk kez Süper Lig'de olmak için büyük bir mücadele verecek.

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım Konya'da oynanacak Esenler Erokspor-Çorum FK maçıyla belli olacak.

TARİHİ MAÇ SAAT 19.00'DA

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e, play-off finalini kazanacak takım da adını yazdıracak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mehmet Türkmen'in görev alacağı maç TRT Spor ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

79. SÜPER LİG EKİBİ YOLDA 

Amed Sportif Faaliyetler'in 78. Süper Lig temsilcisi olmasının ardından bu finali kazanacak ekip de ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.

ESENLER EROKSPOR DİREKT FİNALDE

Ligde son haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdürmesine rağmen doğrudan Süper Lig'e yükselemeyen Esenler Erokspor, ligi 3. bitirerek adını doğrudan play-off finaline yazdırdı. Lig bittikten sonra teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi takımı Güray Gündoğdu'ya emanet etti. Ligde 2. sezonunu geçiren Esenler Erokspor ilk kez play-off'ta yer alıyor.

ÇORUM FK'NİN PLAY-OFF MACERASI

Sezona teknik direktör Tahsin Tam ile başladıktan sonra sırasıyla Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu ve Uğur Uçar'ın görev yaptığı Çorum FK, lig etabını 4. tamamladı. Çorum FK, play-off'ta Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK'yi saf dışı bıraktı. Ligde 3. sezonunu geçiren Çorum FK, 2023-2024'te ilk play-off mücadelesinde yarı finale kadar yükselmişti.

LİGLERDE 7. RANDEVU

İki ekip, profesyonel liglerde daha önce 2. Lig'de 2, 1. Lig'de de 4 kez karşılaştı. Her iki ekibin de ikişer galibiyetinin bulunduğu bu maçlarda diğer 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

KONYA 4. KEZ EV SAHİBİ

Play-off finalinin 4. kez oynanacağı Konya'da daha önce 1994-1995'te Eskişehirspor, 2000-2001'de Malatyaspor ve 2015-2016'da Alanyaspor Süper Lig vizesi aldı. Daha önce Ankara 8, İstanbul 6, Antalya 4, Eskişehir ve İzmir ikişer, Adana, Bursa, Kocaeli, Manisa ve Sakarya ise birer defa play-off finaline ev sahipliği yaptı.

EN ÇOK GÜLEN KASIMPAŞA

Play-off sisteminin 31. defa uygulandığı 1. Lig'de daha önce 23 ekip Süper Lig'e yükseldi. Kasımpaşa'nın 3 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği play-off'ta Antalyaspor, Eskişehirspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez Süper Lig vizesi aldı. Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

15:58
15:39
15:30
15:27
14:56
14:53
14:34
14:27
14:15
13:53
13:05
