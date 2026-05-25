Hakan Safi\'den Farioli bombası

25.05.2026 11:36
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin teknik direktör adayının Francesco Farioli olduğu öne sürüldü. Safi’nin ilk yıldız transfer hedefinin ise Marsilya forması giyen Mason Greenwood olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de başkan adaylarından Hakan Safi’nin teknik direktör ve transfer planı netleşmeye başladı. Safi’nin takımın başına Francesco Farioli’yi getirmek istediği öne sürüldü.

FARİOLİ İSMİ ÖNE ÇIKTI

Seçim çalışmaları kapsamında dernek ziyaretlerini sürdüren Hakan Safi’nin teknik direktör adayının Francesco Farioli olduğu belirtildi. İtalyan teknik adamın daha önce Alanyaspor ve Fatih Karagümrük’te görev yapması nedeniyle Türkiye’yi iyi tanımasının önemli bir avantaj olarak görüldüğü ifade edildi.

PORTO İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Francesco Farioli’nin Porto ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Avrupa’da dikkat çeken teknik adamlardan biri haline geldiği belirtildi. Safi’nin özellikle genç ve modern futbol anlayışına sahip bir teknik direktör istediği öğrenildi.

MALDINI DETAYI

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada Paolo Maldini ile yakın arkadaş olduğunu ve İtalyan futbol adamının kendisine danışmanlık yapacağını söylemişti. Farioli tercihinde bu bağlantının etkili olduğu iddia edildi.

İLK YILDIZ HEDEFİ GREENWOOD

Hakan Safi’nin transfer listesindeki ilk yıldız adayının ise Mason Greenwood olduğu öne sürüldü. Marsilya forması giyen İngiliz futbolcunun sağ kanat dışında santrfor ve forvet arkası pozisyonlarında da oynayabildiği belirtildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Greenwood bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 maçta 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. İngiliz yıldızın birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer aldığı ifade edildi.

SEÇİMİ KAZANIRSA HAREKETE GEÇECEK

Hakan Safi’nin seçimi kazanması halinde Francesco Farioli ve Mason Greenwood için hızlı şekilde resmi girişimlere başlamayı planladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli camiada seçim öncesi transfer hareketliliği dikkat çekiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
