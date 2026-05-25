Milyonları korkutan Kerem'den haber var - Son Dakika
Milyonları korkutan Kerem'den haber var

25.05.2026 11:10
A Milli Takım’da antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu’nun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Milli yıldızın Dünya Kupası’nda forma giymesine engel bir durum olmadığı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı’nda antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu’nun sağlık durumu belli oldu. Milli yıldızdan gelen haber teknik heyeti rahatlattı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım’da cuma günü yapılan antrenmanda talihsiz bir an yaşandı. Çift kale maç sırasında çimlere takılan Kerem Aktürkoğlu sakatlık geçirdi.

GÖZYAŞLARIYLA SAHADAN AYRILDI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yıldız futbolcunun diz bölgesi bandajlandı. Yürümekte zorlanan Kerem Aktürkoğlu’nun araçla sahadan çıkarıldığı görüldü. Milli futbolcunun gözyaşları içinde tesislere gitmesi endişe yaratmıştı.

DÜNYA KUPASI’NA ENGEL DURUM YOK

Yapılan kapsamlı kontroller sonrası Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu netlik kazandı. Milli yıldızın yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

MONTELLA’YA RAHAT NEFES

Kerem Aktürkoğlu’nun Dünya Kupası’nda forma giymesine engel ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ifade edildi. Bu gelişme teknik heyet ve taraftarlar arasında rahatlama yarattı.

DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
