Jorge Jesus\'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Adı son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jorge Jesus cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik adamın Al Nassr ile yeniden anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus, sezon sonunda yaptığı açıklamalarda kulüpten ayrılacağının sinyallerini vermişti. Deneyimli teknik adamın adı yeniden Süper Lig devleriyle anılmaya başlamıştı.
Suudi gazeteci Bukairy’nin haberine göre Al Nassr yönetimi, Jorge Jesus ile yeniden anlaşma sağladı. Haberde Portekizli teknik adamın kulüple 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Anlaşmada Cristiano Ronaldo’nun etkili olduğu öne sürüldü. Portekizli yıldızın yönetime Jorge Jesus ile devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.
Jorge Jesus’un adı son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sık sık anılıyordu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, “Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır” sözleriyle dikkat çekmişti.
Jorge Jesus ayrıca Türkiye’den iki büyük kulübün kendisiyle ilgilendiğini söylemişti. Portekizli teknik adam, “Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi” ifadelerini kullanmıştı.
Al Nassr ile Jorge Jesus arasındaki yeni anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen duyurulmasının beklendiği aktarıldı. Portekizli teknik adamın kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeye yakın olduğu ifade edildi.
