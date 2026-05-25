Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

25.05.2026 10:23
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıktığı sırada yurt dışında olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İstanbul’a döndüğünde gözaltına alındı.

21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Yurt dışında olduğu belirlenen Sarıkaya, Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı. Burak Doğan'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya bugün İstanbul'da gözaltına alındı.

"GEREKLİ PROSEDÜRLERİ YERİNE GETİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, gözaltı kararının ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…"

25 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 Mayıs Perşembe günü İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 25 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan da tutuklanmıştı.

