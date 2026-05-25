CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de tansiyon yükseldi. Kararın tebliği için yapılan girişim sonuçsuz kalınca polis ekipleri otopark kapısından içeri girerek binaya müdahalede bulundu. Genel merkezin girişine kurulan barikat kaldırılırken, partililer ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında yangın söndürme tüplerindeki kimyasallar polise sıkıldı, ekipler ise biber gazı ve plastik mermi kullandı.

GENEL MERKEZDE HASAR OLUŞTU

Çatışmanın büyümesiyle birlikte barikat olarak kullanılan sandalye ve oturma grupları zarar gördü. Genel merkezin cam giriş kapılarında da ciddi hasar meydana geldi. Polis ile partililer arasında yaşanan arbede nedeniyle binada büyük çapta maddi zarar oluştu.

Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaret eden milletvekilleriyle yaptığı görüşmede kullandığı ifadeleri aktardı.

CHP’li milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel ile Sarı’nın, Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaret edenlere ilk sözlerini Barış Yarkadaş şöyle aktardı:

"BUNDAN DAHA KÖTÜ NE OLABİLİRDİ?"

"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?

"SONUNA KADAR UZLAŞMA YOLU ARADIK"

Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Lütfen parti örgütlermize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun."