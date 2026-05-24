Arnavutköy'de öğrenciler akran zorbalığı yaptı, saldırganlar yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 3 kız öğrenci, yanlarındaki başka bir kız öğrenciyi yere savurarak tekme tokat darp etti. O anları da kayıt altına alan saldırganların yakalandığı öğrenildi.

İddiaya göre, İstanbul'un Arnavutköy okul çıkışında yaşanan olayda 3 kız öğrenci, birlikte yürüdükleri başka bir kız öğrenciye bilinmeyen nedenle tekme tokat saldırdı. Saçından tutup yere savurdukları kızı, darp eden öğrenciler o anları da kayıt altına aldı. Görüntülerde öğrencinin yere düşürüldüğü ve diğer çocukların saldırdığı anlar yer aldı. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatıldığı, akran zorbalığını gerçekleştiren çocukların tespit edilerek yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL