Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döndüğü CHP’deki kurultay tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

"KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ KURULTAYSIZ SEÇİME GÖTÜRECEK" İDDİASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, Kılıçdaroğlu'nun parti tüzüğünün verdiği yetkiyle yeni bir kurultay yapmadan partiyi doğrudan seçime götüreceğini öne sürdü.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI DA İLHAN KESİCİ"

Siyaset kulislerini hareketlendiren asıl iddia ise cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geldi. Mücahit Birinci, CHP’nin yeni dönemdeki cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş değil, İlhan Kesici olacağını iddia etti.

Birinci şunları söyledi: "Bak net bilgiyi veriyorum. Sonra şaşırmayın: Sayın Kılıçdaroğlu, Kurultay olmadan seçimi görecek. Tüzük müsait. Cumhurbaşkanı adayı da Sayın İlhan Kesici olacak."