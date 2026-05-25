Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 1’in üzerinde yükseldi. Zayıflayan dolar ve petrol fiyatlarındaki düşüş piyasaları desteklerken, yatırımcılar ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasının küresel piyasalara etkilerini değerlendirmeyi sürdürdü.

DOLARDAKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,1 yükselerek 4.559,29 dolara çıkarken, ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,8 artışla 4.560,30 dolardan işlem gördü.

Dolar endeksindeki düşüş, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasaların İran ile olası bir anlaşmaya yönelik beklentileri fiyatladığını söyledi.

Waterer, “Trump, İran ile bir anlaşma ihtimaline yönelik piyasa beklentilerini artırdı. Bu durum Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceği beklentisini doğurdu. Söz konusu ihtimal petrol fiyatları üzerinde baskı yaratırken, enflasyon görünümü açısından altına destek sağladı” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada temsilcilerine İran ile yapılacak olası anlaşma konusunda acele edilmemesi talimatı verdiğini söyledi. Trump yönetimi, üç aydır devam eden savaşta yakın zamanda ilerleme sağlanacağı yönündeki beklentileri ise düşük tuttu.

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada ise Washington ile Tahran’ın, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir barış anlaşması için büyük ölçüde mutabakata vardığını belirtmişti.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD ile İran arasında anlaşma ihtimalinin güçlenmesi petrol piyasasında satış baskısını artırdı. Petrol fiyatları pazartesi günü son iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel enflasyon beklentilerini de aşağı çekti. Uzmanlar, yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırarak faizlerin uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceğini, bunun da faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

FED’DE YENİ DÖNEM

Kevin Warsh, cuma günü ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak yemin ederek görevine başladı. Warsh, İran savaşı nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının enflasyonu artırdığı ve tüketici güvenini zayıflattığı bir dönemde Fed’in başına geçti.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELDİ

Değerli metallerde yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 2,8 artışla 77,61 dolara yükselirken, platin yüzde 1,9 değer kazanarak 1.958,35 dolara çıktı. Paladyum fiyatları ise yüzde 2,3 yükselişle 1.379,31 dolara ulaştı.