Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi

24.05.2026 13:46  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da sel sularına kapılarak kaybolan Musa Paşa'nın cenazesi bulundu ve toprağa verildi. Annesi Yenal Paşa, oğlunun polislik sınavına hazırlandığını belirterek gözyaşı döktü. Sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi.

HATAY'daki selde, içinde bulundukları otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolup, yapılan arama çalışmasıyla cesedi bulunan Musa Paşa (20) toprağa verildi. Cenazede Paşa'nın annesi Yenal Paşa, "Polis olacaktın yavrum, sınavın yakınlaşıyordu nereye gidiyorsun" diye gözyaşı döktü.

Kent genelinde 20 Mayıs'ta metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü sağanak, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı felç etti. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil evin çökmesi sonucu Abdulhannan El Muhamme (15), Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında çöken yolda otomobiliyle düşen Nedim Habeşoğlu (66), Samandağ ilçesinde sel sularına kapılan Şahut Kimyonok (62) ile otomobille Karaçay Nehri'ne düşen Deniz Hoşgel (19) hayatını kaybetti. Hoşgel ile aynı araçta olan Musa Paşa'ya ise ulaşılamadı.

SELDE ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri dün sabah nehirde tekrar arama-kurtarma çalışması başlattı. Paşa'nın cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta zeytin bahçesinde, sazlık ve çamur alanda bulundu. Böylece, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi.

'SINAVIN YAKLAŞIYORDU, NEREYE GİTTİN?'

Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Paşa'nın cenazesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Buradaki cenazeye ailesi, Samandağ Kaymakam Refiki Muhammed Yiğit Yıldırım, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Musa Paşa'nın annesi Yenal Paşa, oğlunun tabutuna sarılıp, "Polis olacaktın yavrum, sınavın yakınlaşıyordu nereye gidiyorsun Arkadaşların hepsi burada, sen neden bıraktın gittin" diyerek gözyaşı döktü.

Musa Paşa'nın cenazesi duaların ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Doğal Afet, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama... Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

14:15
CHP heyeti İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüştü Murat Emir açıklama yapıyor
CHP heyeti İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüştü! Murat Emir açıklama yapıyor
13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:27
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 14:24:45. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.