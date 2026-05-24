Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi

HATAY'daki selde, içinde bulundukları otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolup, yapılan arama çalışmasıyla cesedi bulunan Musa Paşa (20) toprağa verildi. Cenazede Paşa'nın annesi Yenal Paşa, "Polis olacaktın yavrum, sınavın yakınlaşıyordu nereye gidiyorsun" diye gözyaşı döktü.

Kent genelinde 20 Mayıs'ta metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü sağanak, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı felç etti. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil evin çökmesi sonucu Abdulhannan El Muhamme (15), Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında çöken yolda otomobiliyle düşen Nedim Habeşoğlu (66), Samandağ ilçesinde sel sularına kapılan Şahut Kimyonok (62) ile otomobille Karaçay Nehri'ne düşen Deniz Hoşgel (19) hayatını kaybetti. Hoşgel ile aynı araçta olan Musa Paşa'ya ise ulaşılamadı.

SELDE ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri dün sabah nehirde tekrar arama-kurtarma çalışması başlattı. Paşa'nın cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta zeytin bahçesinde, sazlık ve çamur alanda bulundu. Böylece, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi.

'SINAVIN YAKLAŞIYORDU, NEREYE GİTTİN?'

Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Paşa'nın cenazesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Buradaki cenazeye ailesi, Samandağ Kaymakam Refiki Muhammed Yiğit Yıldırım, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Musa Paşa'nın annesi Yenal Paşa, oğlunun tabutuna sarılıp, "Polis olacaktın yavrum, sınavın yakınlaşıyordu nereye gidiyorsun Arkadaşların hepsi burada, sen neden bıraktın gittin" diyerek gözyaşı döktü.

Musa Paşa'nın cenazesi duaların ardından toprağa verildi.