Son sarılış: Kızılırmak'ta kaybolan Zerda'nın son görüntüleri - Son Dakika
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Son sarılış: Kızılırmak'ta kaybolan Zerda'nın son görüntüleri

Son sarılış: Kızılırmak\'ta kaybolan Zerda\'nın son görüntüleri
08.07.2026 11:05  Güncelleme: 11:07
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Sivas'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 13 yaşındaki Zerda Şahin, ölümünden 8 gün önce gittiği güzellik merkezinde kuaförüne sarıldığı anlara kameralara yansıdı. Kuaförü, Zerda'nın okuma hayali kurduğunu ve son sarılışlarının acı olduğunu söyledi.

Olay, 2 Temmuz'da ilçeye bağlı Burhan köyünde meydana geldi. Aileleriyle birlikte mevsimlik işçi olarak bölgeye gelen Gülistan Şahin (20), Zerda Şahin (13) ve Gülseren Şahin (15), çamaşır yıkamak için Kızılırmak kenarına gitti. 

İKİ KARDEŞ AKINTIDA CAN VERDİ

Çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 3 kardeş, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler hızla müdahale ederek Gülistan Şahin'i sudan çıkardı. Ancak Zerda ve Gülseren Şahin, güçlü akıntının etkisiyle gözden kayboldu. Irmakta yapılan aramalarda Zerda'nın cenazesi aynı gün, Gülseren Şahin'in cansız bedeni ise olaydan 5 gün sonra bulundu. 

Son sarılış: Kızılırmak'ta kaybolan Zerda'nın son görüntüleri

İki kardeşin de cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeler memleketleri Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

"4 ÇİFT ÇORAP HEDİYE ETTİ"

Olaydan 8 gün önce Zerda Şahin'in Şarkışla ilçesinde gittiği bir güzellik merkezinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Son sarılış: Kızılırmak'ta kaybolan Zerda'nın son görüntüleri

Görüntülerde saçını yapan kuaför Gülden Temur'a sarılan Zerda'nın mutlu halleri yer aldı. Güzellik merkezi sahibi Gülden Temur, Zerda'yı yaklaşık 9 yıldır tanıdığını belirterek, "Yaz sezonunda çadırda kalırlardı. Ne zaman gelseler mutlaka yanıma uğrardı. Daha 4 yaşından beri tanıyorum. 'Hiçbir yere gitme, sen benim yanımda dur' derdim. Saatlerce otururdu. Saçlarını yıkar, yapardım. Beni çok severdi. Dışarda görsem çadıra kadar bırakırdım. Bana, 'Türkiye'nin her yerini geziyoruz ama seni çok seviyorum, saçımı sana yaptırmak istiyorum, param yok' dedi. Ben de 'Önemli değil' dedim. Müşterim vardı, biraz bekledikten sonra tekrar geldi. Saçlarına sarı paket attım. Çok mutlu oldu. Para yerine bana 4 çift çorap hediye etti" dedi.

Son sarılış: Kızılırmak'ta kaybolan Zerda'nın son görüntüleri

"OKUMAYI HAYAL EDİYORDU"

Zerda'nın eğitim hayali kurduğunu anlatan Temur, "Okula gittiğini ama yaşı büyük olduğu için utandığını söyledi. Ben de 'Okumazsan utanılacak iş olur, mutlaka devam et' dedim. Bana söz verdi. 'Çocuklarımı iyi yetiştireceğim, okuluma devam edeceğim, bizimkilerin yaşadığı hayatı yaşamayacağım' dedi. Okumak ve iyi bir hayat kurmayı hayal ediyordu. Son geldiğinde saçlarını yaptım. Gitmeden önce sarıldık. O anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Meğer son sarılışımızmış. 'Geleceğime bakacağım, senin gibi başarılı olacağım' dedi. Aynaya baktıkça çok mutlu oluyordu. Çadıra gidince de herkese 'Gülden abla saçımı yaptı' diye anlatmış. Günler sonra sosyal medyada acı haberi görünce aileyi aradık ve hayatını kaybedenlerin Zerda ile ablası olduğunu öğrendik. Çok üzüldüm, ağladım. Zerda gerçekten çok farklı, çok iyi bir çocuktu" diye konuştu.

Son sarılış: Kızılırmak'ta kaybolan Zerda'nın son görüntüleri
Kaynak: DHA

Güvenlik, Gemerek, Sivas, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son sarılış: Kızılırmak'ta kaybolan Zerda'nın son görüntüleri - Son Dakika

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