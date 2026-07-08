Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi

MasterChef Türkiye’nin jürilerinden İtalyan şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk’te trafik kazası geçirdi. Ünlü şef, henüz geçtiğimiz hafta aldığı lüks cipiyle seyir halindeyken arkasından gelen bir iş makinesinin çarpmasıyla büyük bir tehlike atlattı.

OLAY YERİNDE SOĞUKKANLI TAVRIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Çarpmanın etkisiyle Zanna'nın yeni lüks aracında ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan şefin, olay sonrasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Yaşadığı şoku çabuk atlatan Danilo Zanna, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sakin bir şekilde cep telefonuyla kaza fotoğraflarını çekerek hasarı görüntüledi. Sağlık durumu iyi olan şefin o anları kameralara saniye saniye yansıdı.