Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi

08.07.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mastercheff yarışması ile Türk halkının sevgisini kazanan ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, 1 hafta önce aldığı lüks aracı ile kaza yaptı. Ünlü şef kazada yara almazken yeni aldığı lüks cipinde maddi hasar oluştu.

MasterChef Türkiye’nin jürilerinden İtalyan şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk’te trafik kazası geçirdi. Ünlü şef, henüz geçtiğimiz hafta aldığı lüks cipiyle seyir halindeyken arkasından gelen bir iş makinesinin çarpmasıyla büyük bir tehlike atlattı.

Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi

OLAY YERİNDE SOĞUKKANLI TAVRIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Çarpmanın etkisiyle Zanna'nın yeni lüks aracında ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan şefin, olay sonrasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Yaşadığı şoku çabuk atlatan Danilo Zanna, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sakin bir şekilde cep telefonuyla kaza fotoğraflarını çekerek hasarı görüntüledi. Sağlık durumu iyi olan şefin o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Danilo Zanna, MasterChef, Magazin, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Kaza Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2’nci gün Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2'nci gün
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
NATO sahasında FIFA kuralları Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme NATO sahasında FIFA kuralları! Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme
Hindistan’da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı Hindistan'da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı’nı ziyaret etti Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti
Trump için akılalmaz önlem Ankara’dan DNA’sını bile bırakmadan ayrılacak Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
Zelenski’den NATO Zirvesi’nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO’nun geleceğinin parçası Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğinin parçası

12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 12:58:16. #7.12#
SON DAKİKA: Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.