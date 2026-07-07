Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar - Son Dakika
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Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar

Brad Pitt\'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar
07.07.2026 16:05
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Brad Pitt ve Ines de Ramon, saç tasarımcılarının paylaştığı ve Ines'in kendi hesabında yeniden yayımladığı karelerle ilişkilerini ilk kez Instagram'da gözler önüne serdi. 2022'den bu yana birlikte olan çift, Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününden paylaşılan görüntüleriyle de gündem oldu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Brad Pitt ve Ines de Ramon çifti, aşklarını hem kırmızı halıda hem de dijital dünyada ilan ederek ilişkilerini resmileştirdi. Çift, ilk olarak 2024 yılında düzenlenen 81. Venedik Film Festivali'nde el ele kırmızı halıya çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dün yayımlanan fotoğraflarla birlikte magazin dünyasının merakla beklediği ilk sosyal medya paylaşımı da gelmiş oldu.

Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar

SİYAHIN ASİL UYUMUNU YAKALADILAR

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin, Madison Square Garden'da düzenlenen ve dünyaca ünlü isimlerin katıldığı görkemli düğününe Brad Pitt ile Ines de Ramon çifti de katıldı. Düğün öncesinde objektiflerin karşısına geçen ikili, birbirleriyle uyumlu siyah ve şık kombinleriyle beğeni topladı. Dünyaca ünlü çiftin fotoğrafları, saç tasarımcısı Laurie Zanoletti tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ines de Ramon da bu paylaşımı kendi Instagram hikâyesinde, Taylor Swift'in "Lover" şarkısı eşliğinde yeniden yayımladı.

YAŞ FARKI AŞKA ENGEL DEĞİL

62 yaşındaki ünlü aktör Brad Pitt ile 33 yaşındaki Ines de Ramon arasında 29 yaş fark bulunuyor. Yakın çevrelerinden aktarılan bilgilere göre, Ines de Ramon'un olgun tavırları ve Pitt'e ihtiyaç duyduğu huzurlu yaşam alanını sunması, ünlü oyuncunun kendisini daha dengeli ve mutlu hissetmesine katkı sağlıyor.

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Son Dakika Magazin Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar - Son Dakika
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