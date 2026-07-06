Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest

06.07.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde çektiği insan ve sokak odaklı videolarla milyonlarca takipçiye ulaşan Azerbaycanlı ünlü seyahat bloggeri Davud Akhundzada, İstanbul'da yürekleri ısıtan bir yardımlaşmaya imza attı. Caddede geçimini sağlamaya çalışan 81 yaşındaki ayakkabı boyacısı amcaya büyük bir saygı göstererek ayakkabılarını ayağındayken temizletmeyen fenomen, 200 TL'lik borcuna karşılık yaşlı adama tam 10 bin TL nakit para desteğinde bulundu. İkilinin duygusal vedası sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Dünyayı gezen Azerbaycanlı ünlü seyahat içerikleri üreticisi Davud Akhundzada, İstanbul ziyareti sırasında sokakta ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan 81 yaşındaki yaşlı bir amcaya unutulmaz bir destek sağladı. Saygısından ötürü ayakkabısını ayağındayken temizletmeyen fenomen, 200 TL'lik borcuna karşılık amcaya 10 bin TL nakit para bıraktı.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR 

Sosyal medyada sokak hayatına ve insani hikayelere odaklanan videolarıyla tanınan, TikTok, YouTube ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Azerbaycan Türk'ü fenomen Davud Akhundzada'nın İstanbul'da çektiği video izleyenleri duygulandırdı. Sri Lanka'dan Hindistan'a, Afrika şehirlerinden Avrupa'ya kadar 61'den fazla ülkeyi gezen ünlü fenomen, bu kez İstanbul sokaklarındaki yardımlaşma örneğiyle gönülleri fethetti.

Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest

AYAKKABISINI ÇIKARDI

Üsküdar'da yürürken kaldırım kenarında ayakkabı boyayan ve ikinci el ayakkabı satan 81 yaşındaki bir amcayı fark eden Akhundzada, beyaz spor ayakkabılarını temizletmek istediğini söyledi. Yaşlı amcanın kendisine terlik uzatarak "Orada otur, bana ver" demesi üzerine ayakkabılarını çıkaran fenomen, bu hareketinin nedenini İngilizce olarak şu sözlerle açıkladı:

"Burası ayakkabılarınızı basarak temizlettiğiniz eski tarz bir yer. Ama ben yaşça büyük birine karşı bunu yapmaktan, yani ayakkabım ayağımdayken temizletmekten nefret ederim. Bu yüzden ayakkabılarımı her zaman çıkararak, özellikle de böyle yaşlı beyefendilere bizzat teslim ederim."

Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest

"HANIMINA HARCARSIN" 10 BİN TL DİYEREK VERDİ 

Ayakkabısının temizlenmesinin ardından yaşlı amca borcun sadece 200 TL (yaklaşık 4 dolar) olduğunu söyledi. Amcanın eşiyle birlikte kiralık bir evde zor şartlar altında yaşadığını öğrenen Davud Akhundzada, cebinden çıkardığı 10 bin TL nakit parayı (yaklaşık 206 dolar) amcaya uzattı.

Yaşlı adamın şaşkınlığı ve mutluluğu yüzüne yansırken, Azerbaycanlı fenomen, "Ben sana biraz daha fazla para vermek istiyorum. Hanıma harcarsın, kiraya harcarsın inşallah. Lütfen ona iyi bak" diyerek parayı teslim etti.

Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest

GÖZLERİNDEN ÖPEREK VEDALAŞTI 

Aldığı yardım karşısında oldukça duygulanan 81 yaşındaki amca, ayağa kalkmak isteyince fenomen "Lütfen kalkma amca" diyerek onu durdurdu. Yaşlı adamın, kendisine büyük bir sevgiyle yaklaşan Davud Akhundzada'yı yanaklarından ve gözlerinden öperek teşekkür ettiği anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan video, hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da binlerce beğeni ve yorum alarak büyük takdir topladı.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, İstanbul, Üsküdar, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    81 yasinda ayakkabi boyuyor Turkiye ekonomiyle gurur duyuyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Neymar’dan acı veda Neymar'dan acı veda
30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti 30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti
Askerlik Doğukan Güngör’e yaradı 24 günde 9 kilo verdi Askerlik Doğukan Güngör'e yaradı! 24 günde 9 kilo verdi
Gece yarısı Kiev’e füze yağdı 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
21:22
Rodri’nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
21:14
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu
Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu
21:08
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
20:55
Görüntüler Norveç’ten değil Alanya’dan Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
20:34
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:48
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 22:17:47. #7.12#
SON DAKİKA: Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.