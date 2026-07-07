Merz: Ankara'da 'Ankara Ruhu' oluşturmayı umuyorum - Son Dakika
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Merz: Ankara'da 'Ankara Ruhu' oluşturmayı umuyorum

07.07.2026 15:06
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, güçlü ve birleşik bir NATO'ya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, 'Ankara Ruhu' oluşturmayı umduğunu belirtti. Merz, savunma harcamalarının arttığını ve Ukrayna'ya ek kaynak sağlanacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, " Ankara'daki toplantı çalkantılı bir dönemde yapılıyor. Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşik bir NATO'ya ihtiyacımız var. Genel Sekreter Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Umuyorum ki birlikte bir 'Ankara Ruhu' oluşturmayı başarabiliriz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya hareket etmeden önce Berlin'de açıklamalarda bulundu. Merz, zirveden beklentilerini ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin çalkantılı bir dönemde gerçekleştiğine işaret eden Başbakan Merz, "Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşik bir NATO'ya ihtiyacımız var. Bir yıl önce Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarımızı önemli ölçüde artırmayı kararlaştırmıştık. O zamandan bu yana çok şey başardık. Almanya, 2022'den bu yana savunma harcamalarını 2026 yılına kadar 124 milyar euroya çıkardı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını başlattığı yıldan bu yana savunma harcamalarımızı ikiye katladık. Bu büyük çabayı kimseye bir iyilik yapmak için göstermiyoruz. Bu büyük çabayı, savunmamız ve güvenliğimiz için gerekli olduğu için gösteriyoruz" diye konuştu.

"Ankara'da bir araya gelmemiz daha da önemlidir"

Rusya Ukrayna savaşı gibi uluslararası konular ile NATO'nun geleceğine yönelik adımlar başta olmak üzere zirve gündemine ilişkin başlıklara dikkat çeken Alman Başbakan, "Bu nedenle Ankara'da bir araya gelmemiz daha da önemlidir. Bu, güç ve birlikteliğin bir göstergesidir. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin hazırlıkları konusunda Genel Sekreter Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Umuyorum ki birlikte bir 'Ankara Ruhu' oluşturmayı başarabiliriz "dedi.

"Avrupalı müttefikler Ukrayna'ya 70 milyar euro daha ek kaynak tahsis edecek"

Rusya-Ukrayna savaşının Ankara'daki NATO Zirvesi'nin önemli başlıklardan biri olacağını kaydeden Friedrich Merz, "Zirvede Ukrayna'daki savaş da gündemimizde olacak. Bu zirve, savaşta bir dönüm noktası olabilir. Kremlin'in artık yavaş yavaş şunu anlamaya başladığı düşünülüyor. Rusya, bu savaşta galip gelemeyecek ve savaş hedeflerine ulaşamayacak. Bu nedenle, Almanya'nın girişimiyle bir anlaşma yapılması planlanıyor. Ukrayna'ya yeni ve ek kaynaklar sağlanacak. 2026 ve 2027 yıllarında Avrupalı müttefikler 70 milyar euro daha ek kaynak tahsis edecek" şeklinde konuştu.

"Transatlantik kalabilmesi için Avrupa merkezli bir NATO inşa ediyoruz"

NATO'nun önümüzdeki yol haritasına ilişkin de konuşan Almanya Başbakanı Merz, Ankara Zirvesi'nden beklentisini "Bu zirveden, NATO'nun transatlantik niteliğini koruyabilmesi için Avrupa merkezli bir NATO inşa etme mesajı yayılmalıdır. Avrupa merkezli bir NATO oluşturmak için çalışıyoruz. Böylece NATO transatlantik niteliğini koruyabilir. Bunu sadece savunma politikasıyla değil, savunma sanayimizle de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman Başbakan açıklamasını "Ankara'da verimli bir toplantı, başarılı bir NATO Zirvesi ve belirgin şekilde güçlendirilmiş bir Avrupa ayağıyla transatlantik iş birliğinin başarılı bir şekilde devam etmesini umuyorum" sözleriyle tamamladı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merz: Ankara'da 'Ankara Ruhu' oluşturmayı umuyorum - Son Dakika

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