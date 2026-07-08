Le Pen cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı

FRANSIZ siyasetçi Marine Le Pen, Paris Temyiz Mahkemesi'nin kamu görevine aday olma yasağını kısaltmasının ardından 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıkladı.

Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi tarafından Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız siyasetçi Marine Le Pen, kararın ardından katıldığı bir televizyon programında 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Le Pen, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayım" dedi.

Hakkında verilen karara karşı Fransa Yargıtayı'na başvuracağını söyleyen Le Pen, başvurusunun istinaf kararının etkilerini askıya alacağını savundu. Le Pen, "Kampanyamı elektronik kelepçe olmadan yürüteceğim. Siyasi geleceğime mahkeme kararından çok sandıkta karar verilmesi gerek. Fransız halkına hiçbir şey dayatılmamalı" ifadelerini kullandı.

Paris Temyiz Mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası, 15 ay siyasetten men yasağı ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.