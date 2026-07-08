Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Peş peşe romantik paylaşımlar - Son Dakika
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Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Peş peşe romantik paylaşımlar

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Peş peşe romantik paylaşımlar
08.07.2026 11:00
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2022'de Kuzey Makedonya'da düzenlenen törenle dünya evine giren Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti, evliliklerinin 4. yılını sosyal medyada paylaştıkları aşk dolu karelerle kutladı.

Ünlü çift Ebru Şahin ve Cedi Osman, evliliklerinin 4. yılını geride bıraktı. 1 Temmuz 2022 tarihinde Cedi Osman'ın doğduğu yer olan Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinde nikâhları kıyılan çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan sevgilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Peş peşe romantik paylaşımlar

4.yılları için Ebru Şahin, düğün günlerine ait romantik fotoğrafları paylaşırken, eşi Cedi Osman da eşinin bu romantik paylaşımına duygusal mesajlarla karşılık verdi. Eşine sevgisini her daim dile getiren Cedi Osman, "İyi ki varsın şansım." cümlesini tekrarlayarak aşklarını bir kez daha ilan etti.

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Peş peşe romantik paylaşımlar

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Cedi Osman, spor kariyerindeki iniş çıkışlarda en büyük destekçisinin eşi Ebru Şahin olduğunu dile getirdi. Müsabakaların ardından eşiyle birlikte maçları değerlendirdiklerini belirten milli basketbolcu, Ebru Şahin'in samimi ve yapıcı yorumlarının kariyerinde kendisi için önemli bir katkı olduğunu belirtti.

Ebru Şahin, Cedi Osman, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Peş peşe romantik paylaşımlar - Son Dakika

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