Adana'da inek sağarken elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da inek sağarken elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

Adana\'da inek sağarken elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
08.07.2026 11:47
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Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde inek sağmak için ahıra giren 60 yaşındaki Bahri Tokuş, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Adana'da sabah saatlerinde inek sağmak için ahıra giren 60 yaşındaki adam, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Kozan ilçesine bağlı İdem Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde ineklerini sağmak üzere ahıra inen 60 yaşındaki Bahri Tokuş, bir anda elektrik akımına kapıldı. Tokuş'un fenalaştığını fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahri Tokuş, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tokuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Kozan, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da inek sağarken elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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