Özgür Özel TBMM'de: 'Sahadayız!'

24.05.2026 22:25
CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de partililere seslendi ve sahada olacaklarını belirtti.

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'ye geldi. Özel, "CHP bayramda burada odada durmak yerine sahada oluruz. Esas olarak meydandayız, sokaktayız" dedi.

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM yanında bulunan Meclis Parkı'nda CHP'lilere seslendikten sonra TBMM'ye geldi. Çankaya Kapısı'ndan Meclise giriş yapan Özel, "Yarın burada bir türbülans olmaması için dün seçim yaparak, grup başkanı seçildim. CHP'nin 40 gün içinde kurultay yapması konusunda hem grupta hem toplumda talep var. Delegeler aynı delegeler. Beni tam oyla yetkilendirdiler. Burada toplumsal tansiyon var. Darbelere itiraz ediyor. 15 Temmuz'da demokrasi tarafında yer almıştım. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu hedef alındığında milletin yanında duruyorum" ifadelerini kullandı.

"Kurultay yapılmazsa ne yapacaksınız?" sorusuna Özel, "Siyasi Partiler Kanunu, tüzüğün bize verdiği yetkiler var. İmza toplayacağız, Parti Meclisi olağanüstü, karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bayramda ne yapacaksınız?" sorusu üzerine ise Özel, "Bayramda burada odada durmak yerine sahada oluruz. Esas olarak meydandayız, sokaktayız" dedi.

Özel, daha sonra CHP Grubu'ndaki genel başkanlık makamına geçti. Burada 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel' isminin yer aldığı görüldü.

Özgür Özel, parti il başkanları ve milletvekilleri ile toplantı yapacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

