Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düze ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor

Suriye'deki bir hayvan pazarında kurbanlık düve ve tosunların ortalama 45.000 Türk Lirası gibi Türkiye piyasasının çok altında bir fiyata satılması görenleri şaşırttı. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Savaş burada mı bizde mi kestiremedim", "Türkiye'de enflasyon değil ahlaksızlık ve soygun var" şeklinde yorumlar yapıldı.